Marigliano, impianto pubblicitario fuorilegge e lavoro nero: doppia denuncia

Continuano i controlli della polizia locale di Marigliano e del nucleo di polizia edilizia diretti dal maresciallo Ardolino. Nella giornata di ieri a ridosso della strada statale 162 i caschi bianchi guidati dal comandante Emiliano Nacar, sono intervenuti in via Bosco a ridosso della superstrada dove hanno notato che tre operai stavano montando e fissando un impianto pubblicitario di 10 metri per 9 senza alcun tipo di autorizzazione. E’ scattato immediatamente il sequestro dell’opera tanto più pericolosa perché a ridosso della superstrada con problemi anche di viabilità: durante il sopralluogo, inoltre, è stato anche accertato che uno dei tre lavoratori era in “nero”. Denunciati i due titolari della ditta.