Nola, dopo una lite con i vicini spara con pistola clandestina: arrestato

I carabinieri della sezione operativa e della stazione di Nola hanno arrestato per detenzione di arma clandestina e ricettazione G. D. P., 57enne del posto. Durante una lite con alcuni vicini di casa aveva esploso dal cortile della propria abitazione in località Pizzone tra Cimitile e Nola – forse a scopo intimidatorio – alcuni colpi di arma da fuoco. Poi è fuggito. Quando i militari sono stati allertati hanno immediatamente diramato le ricerche e rintracciato il 57enne. Nella sua abitazione hanno rinvenuto una pistola calibro 6,35 con matricola abrasa, colpo in canna e 4 cartucce nel caricatore. E ancora altre 5 cartucce calibro 38 e una calibro 9. Dal sopralluogo effettuato dai carabinieri sono stati repertati un bossolo e due ogive. Il 57enne è finito in manette ed è stato accompagnato al carcere di Poggioreale.