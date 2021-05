Nola, via alla settima edizione della Notte Nazionale del Liceo Classico

NOLA – E’ tutto pronto al liceo classico “Giosuè Carducci” di Nola per la manifestazione de “La Notte Nazionale del Liceo Classico”, giunta alla sua VII edizione, straordinariamente online, prevista per venerdì 28 maggio, a partire dalle 16, sui canali social dell’istituzione scolastica. L’evento, che, nonostante il clima di pandemia, lega centinaia di licei classici di tutt’Italia, è stato ideato da Rocco Schembra, docente di Latino e Greco presso il liceo classico “Gulli e Pennisi” di Acireale (Catania). La manifestazione avrà inizio contemporaneamente in tutti i licei classici confederati d’Italia con i saluti dell’ideatore, con saluti istituzionali e con parti comuni introduttive.

A scegliere il tema conduttore della serata sono stati il dirigente scolastico, Assunta Compagnone, e la referente dell’evento, Elisabetta Galeotafiore: in scaletta ci sono performance di varia natura: declamazioni, recite, parodie, canti, danze, esecuzioni musicali, drammatizzazioni, letture, poesie, cortometraggi ed altro. Le esibizioni sono legate da un fil rouge, il concetto di Chronos Kai Kairos (“Tempo e Momento Opportuno”).

A guidare gli studenti ci sono i docenti: Antonietta Abbate, Amelia Apicella, Maria Rosaria Buono, Angela De Risi, Annamaria Felicella, Brigida Franzese, Orsola Iannone, Luisa Napolitano, Sisto Peluso, Angelo Renzullo, Vittoria Santaniello, Tiziana Savarese, Velia Sepe e Luisa Troise.

Francesca Pia Masullo, ex alunna del Liceo “G. Carducci”, attualmente iscritta al Corso di Laurea in Lettere Classiche, presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, interverrà, con un discorso di prolusione sul tema della serata, dal titolo “Dal chronos al kairos: il tempo opportuno da Ione di Chio a Demostene, attraverso un breve itinerario sulla concezione del tempo nell’antica Grecia”

Protagonisti indiscussi saranno, ancora una volta, gli alunni, visto che questa manifestazione è concepita come l’occasione, per gli studenti, di mettersi in gioco e dimostrare le proprie abilità in campo espressivo e, quest’anno più che mai, anche in campo digitale. Ecco di seguito i giovani presentatori che introdurranno le performance dei loro compagni: Luca De Filippo (IV.A), Vincenza Falco (IV.B), Francesca Panagrosso (IV.B), Ugo Broegg (IV.E), Isabella Iossa (IV.E), Carolina Romano (IV.E), Eliana Schettino (IV.E), Rosa Mauro (IV.D), Biancamaria Airola (V.A), Elena Graziano (V.F), Jacopo Moschiano (V.F), Renato Pio Lizza (V.F), Marisa Armentani (I.B), Alessandro Brunelli (I.B), Assunta Fusco (I.B), Fabiana Polverino (I.C), Vittoria Della Cioppa (I.D), Imma Napolitano (I.D), Concetta Iovino (I.E), Simona La Marca (I.E), Claudia Madera (I.E), Salvatore Napolitano (I.E), Fabiola Riva (I.E), Viviana Scarpati (I.E), Gregorio Blancone (I.F), Marta Fiorillo (I.F), Manuel Molisso (I.F), Fabiana Palmese (I.F), Pasquale Mazzeo (II.B), Amelia Foglia (II.C), Alessandra Napolitano (II.F), Federico Carbone (III.C), Giulia De Risi (II.E), Olimpia Boccia (III.E), Grazia Graziano (III.E), Pollicino Nicoletta (III.E).

Grazie al supporto tecnico dell’Animatore Digitale dell’istituto, Marianna Foglietta, l’appuntamento è a partire dalle 16 del giorno 28 Maggio 2021, sui seguenti canali social dell’Istituzione Scolastica:

YOUTUBE: Liceo CARDUCCI Nola – Casamarciano

FACEBOOK: https://www.facebook.com/CarducciNola

INSTAGRAM: liceo-carducci