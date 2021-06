Baiano, in strada armato di un’ascia aggredisce i carabinieri: arrestato

Questa notte i carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Baiano hanno arrestato un 27enne del posto, ritenuto responsabile di tentata estorsione, violenza e resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento dell’auto militare.

I FATTI – È da poco passata la mezzanotte quando la pattuglia, impegnata in un servizio perlustrativo, intercetta il giovane che, armato d’ascia e in evidente stato di agitazione, si aggirava senza meta nel centro abitato di Baiano. La segnalazione era giunta al “112”, riferendo di un esagitato che poco prima, all’interno della sua abitazione, aveva danneggiato il mobilio e minacciato la madre che si era rifiutata di dargli i soldi per l’acquisto della droga. All’intervento della pattuglia, il giovane ha aggredito i militari irpini, colpendo con l’ascia il cofano della “Gazzella” e proferendo frasi offensive e minacciose nei confronti dei militari.

L’INTERVENTO – Immediatamente supportati da un’altra pattuglia fatta convergere sul posto, l’azione non ha prodotto ben più gravi conseguenze. Bloccato e disarmato, senza che alcuno rimanesse ferito, il 27enne è stato condotto in caserma e dichiarato in stato d’arresto, a disposizione della Procura della Repubblica di Avellino che ne disponeva il trasferimento presso la Casa Circondariale di Bellizzi Irpino. L’ascia è stata sequestrata.