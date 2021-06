Campania, busta con proiettili a Valeria Ciarambino (M5S)

Due buste con proiettili sono state inviate al vicepresidente del Consiglio regionale della Campania Valeria Ciarambino (M5s). Le due buste – una inviata lunedì¬ scorso, l’ altra ieri – sono state bloccate dagli scanner del Centro di smistamento di Poste italiane e consegnate alla Polizia, che ha avvertito l’ esponente di M5S. La prima busta conteneva due proiettili, la seconda, oltre a un proiettile, recava un messaggio con l’ invito a “stare zitta”. L’esponente del M5S ha detto alla Digos di non aver mai ricevuto in precedenza minacce o messaggi intimidatori. La Prefettura sta valutando l’ assegnazione di una scorta a Ciarambino. Tante le attestazioni di solidarietà per Valeria Ciarambino da tutta la politica nazionale e regionale.