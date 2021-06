E’ riuscito a nasconderli alla vista, ma niente ha potuto con il loro canto. E così un 57enne di Qualiano che nascondeva 7 cardellini nel suo cortile di casa è finito nei guai. L’uomo è stato denunciato al termine di un’operazione dei carabinieri forestali della stazione di Pozzuoli e le guardie della Lipu, coordinate da Giuseppe Salzano, per detenzione di fauna protetta e maltrattamento di animali. I volatili sono stati prima sequestrati e poi sono stati restituiti alla natura nella vicina foresta di Cuma. “Ancora cardellini, ancora un sequestro e ancora una denuncia – dice Fabio Procaccini, delegato della Lipu di Napoli – è davvero incredibile come si continui imperterriti a coltivare questa atroce passione. Oltre a far del male alla natura ed a questi animali, colpevoli solo d’esser belli, queste persone pare non abbiano timore delle pene a cui andranno in contro. E’ bene ricordare che il maltrattamento dagli animali è punito con la reclusione da 3 a 18 mesi e con la multa da 5mila a 30mila euro. La nostra battaglia non si fermerà” ha concluso Procaccini. (nl)