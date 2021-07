Comiziano, appiccano incendio di rifiuti: denunciati da polizia locale

Nuova stagione per la polizia locale del comune di Comiziano, coordinata dal maggiore Emiliano Nacar. Con un nuovo agente e in previsione dell’arrivo di un secondo a tempo determinato si stanno intensificando i controlli sul territorio. In questi giorni scoperte due persone di Nola, rispettivamente di 60 e 30 anni, che stavano appiccando un incendio di rifiuti in una area in disponibilità del Comune.

Nella circostanza l’intervento ha portato alla immediata identificazione dei due, che colti in flagranza, hanno spento il rogo. La coppia è stata denunciata alla Procura della Repubblica di Nola.