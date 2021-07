Estate, convenzione Liveri-San Paolo-Tufino per la piscina comunale

Una convenzione per “combattere” questo rovente inizio di estate 2021. I comuni di Tufino (come già successo lo scorso anno) e quello di San Paolo Bel Sito hanno siglato con il comune di Liveri un accordo per i residenti nei due piccoli centri nolani per usufruire, a prezzi agevolati, la piscina comunale di Liveri. Da domani 6 luglio i cittadini residenti a Tufino e San Paolo Bel Sito dietro presentazione di un documento che accerti la residenza, avranno accesso all’impianto. Pagheranno 5 euro dal lunedì al venerdì e 7 euro il sabato e la domenica.