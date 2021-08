Cinema, bambino di Nola protagonista di un film Rai con Giuseppe Zeno

NOLA (Nello Lauro – Il Mattino.it) – Sarà tra gli attori protagonisti del film “Un eroe piccolo piccolo” per Rai Tv in onda nel prossimo autunno con la regia di Umberto Marino insieme ai “colleghi” Giuseppe Zeno e Antonia Truppo. Si chiama Carlo Baroni ed è di Nola. La particolarità è che ha solo sei anni e già una “carriera” alle spalle: a 4 ha partecipato allo spot Bauli per la Tv e l’anno successivo al film con Fabio De Luigi “10 giorni con Babbo Natale”. Carlo è figlio d’arte: Il 38enne papà Francesco (la mamma si chiama Paola ed è di Gragnano) ha lavorato per il mondo della pubblicità, con Enrico Montesano, ha avuto parti in fiction su Rai 1 e in alcuni film come “Benvenuto Presidente” con Claudio Bisio e “Ma cosa ci dice il cervello” con Remo Girone. Carlo è un bambino estroverso e socievole: frequenterà in autunno la seconda elementare, ama giocare a calcio e a scacchi e andare in bicicletta. Ha già qualche attore che cerca di copiare tipo Macaulay Culkin (il bimbo terribile di “Mamma ho perso l’aereo”) e gli piacerebbe diventare un comico. Il sogno di “eroe piccolo piccolo” può continuare.