Incidente a Sessa Aurunca, muore un centauro di 37 anni

CASERTA – E’ morto in ospedale per le gravi ferite riportate in un incidente accaduto mentre era in moto il 37enne di Sessa Aurunca Michele Passaretta. L’uomo, che doveva sposarsi tra un mese e lavorava in un locale di Baia Domizia, centro balneare del litorale casertano, è finito con la moto in un fossato ai margini della strada che percorreva in direzione della frazione di Carano di Sessa; le cause sono ancora in corso di accertamento. Dopo il sinistro il 37enne è stato portato all’ospedale San Rocco di Sessa Aurunca, dove è stato operato d’urgenza; qualche ora dopo però è deceduto. Sulla salma sarà effettuata l’autopsia