Lettere, 74enne incensurato ucciso a colpi di pistola nella sua auto

Omicidio in serata in provincia di Napoli. Questa sera a Lettere, in in via nuova Depugliano intorno alle 22 sono stati esplosi dei colpi d’arma da fuoco che hanno ucciso Domenico Giordano, 74enne incensurato di Lettere mentre era a bordo della sua Renault Clio. Indagini in corso da parte dei carabinieri di Castellammare di Stabia che stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.