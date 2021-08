Napoli, rissa in piazza con un’asta di ferro e bottiglie di vetro: denunciati

Stanotte gli agenti dell’ufficio Prevenzione Generale e del commissariato Poggioreale, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti in piazza Garibaldi per la segnalazione di una lite in strada. I poliziotti, giunti sul posto, sono stati avvicinati da una pattuglia dell’Esercito Italiano che ha indicato loro tre persone che stavano litigando violentemente; gli operatori si sono avvicinati ai tre, in evidente stato di agitazione, li hanno separati e hanno accertato che si erano colpiti anche con un’asta di ferro e alcune bottiglie di vetro.

Tre persone tra i 22 e i 51 anni sono stati denunciati per rissa.