Roccarainola, manca energia elettrica: Gori annuncia disagi per acqua

Disagi in vista a Roccarainola. La Gori informa che a seguito di una interruzione della fornitura di energia elettrica ai nostri impianti, da parte della società Enel distribuzione , sono previste mancanze d’acqua e abbassamenti della pressione idrica, dalle 9 alle 17 di venerdì 20 agosto 2021, nelle seguenti strade e località del comune di Roccarainola:

località Sasso,

via Andrea De Angelis,

via Bersaglio,

via Cicciano,

via Circumvallazione,

via Fosso,

via Madonnelle,

via Passariello,

via Pietro De Stefano,

via Puzzariello,

via Sant’Agnello,

via Sasso,

via Veccio.

L’erogazione idrica, salvo imprevisti, riprenderà gradualmente a decorrere dalle 17 del giorno 20 agosto 2021. La Gori segnala inoltre che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell’acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l’acqua dai propri rubinetti.