Tufino, pretende soldi per un prestito mai avvenuto: arrestato

TUFINO (Nello Lauro Il Mattino.it) – Un arresto per estorsione. E’ quello effettuato dai carabinieri della stazione di Tufino che hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di V.B., 35 anni, di Casamarciano. L’uomo, secondo la meticolosa ricostruzione investigativa dei militari, avrebbe preteso nello scorso mese di aprile con insistenza soldi da un uomo di Tufino per un prestito di poche migliaia di euro, in realtà mai accordato. Il 35enne, secondo le indagini dei militari che hanno raccolto anche la denuncia della vittima, ha anche incassato la prima “rata” per poi essere fermato dai carabinieri e arrestato. Dopo le formalità di rito, V.B. è stato accompagnato nel carcere di Napoli – Poggioreale.