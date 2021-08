Camposano, rombo di moto per l’ultimo saluto a Michele Siciliano

CAMPOSANO (Nello Lauro) – Lacrime, commozione e tante motociclette per l’ultimo saluto a Michele Siciliano. Si sono dati appuntamento al cimitero di Camposano tanti amici e amanti delle due ruote per dare l’addio al 30enne di Camposano morto dopo 40 giorni di agonia per le gravissime ferite riportate in seguito ad un incidente stradale avvenuto il 20 giugno scorso sull’autostrada A30 nei pressi Nola quando Michele stava tornando a casa dopo una giornata trascorsa al mare. Il rombo delle moto che amava tanto e tanti messaggi di affetto per il toccante addio al giovane di Camposano: “Sorridi sempre come sai fare tu. Mancherai a tanta gente presidè …. buon viaggio”.

IL VIDEO DEL SALUTO A MICHELE: