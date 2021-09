Cicciano, Plastic Free: Laboratorio Civico ripulirà zona del Santuario

Cicciano parteciperà all’evento nazionale organizzato il 26 settembre dall’associazione “Plastic Free”, dedicato alla raccolta di plastica e rifiuti abbandonati nell’ambiente. L’appuntamento per la pulizia sarà anticipato al 25 settembre dalle 9 presso il santuario della Madonna degli Angeli, mentre sempre al Santuario il 26 settembre alle ore 10 ci sarà l’incontro con i rappresentanti dell’associazione. L’appello di Plastic Free è stato accolto da“Laboratorio Civico per Cicciano” che ha scelto per l’occasione uno dei luoghi più rappresentativi e suggestivi del paese. L’obiettivo è la sensibilizzazione verso l’educazione ambientale. “Queste azioni, anche piccole, fatte da ciascuno di noi nel rispetto dell’ambiente e del prossimo sono un tassello fondamentale per costruire una solida coscienza comune e dare un futuro migliore ai nostri territori” sostengono i componenti di “Laboratorio Civico”.