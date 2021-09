Danza, arte, musica, letteratura: al via la X edizione di SettembrArte

Danza, arte, musica, letteratura: quattro i linguaggi attraverso i quali l’associazione Meridies ha voluto rendere il proprio tributo al genio di Dante Alighieri e alla sua Divina Commedia, in occasione della X edizione di SettembrArte, rassegna culturale ideata e organizzata con l’intento di valorizzare il patrimonio storico artistico del territorio e la creatività contemporanea. Tre le location scelte per l’edizione 2021 che prenderà il via il prossimo 19 settembre: villa Castelcicala di Nola, palazzo Albertini di Cimitile e villa Pandola Sanfelice di Lauro. Le dimore, testimonianze importanti per la storia dell’arte e per quella della committenza, ospiteranno performance e istallazioni contemporanee ispirate al poema dantesco, divenendo palcoscenico di incontro tra tradizione e innovazione, tra passato e futuro messi a dialogare proprio come avviene nella Divina Commedia. Agonia, Speranza e Salvezza le tematiche al centro delle tre serate. La scelta delle location è stata ispirata anche dal tema delle Giornate europee del patrimonio – previste per il 25 e 26 settembre – il cui tema è Patrimonio culturale: tutti inclusi. “Gli eventi in programma – spiega Michele Napolitano, presidente di Meridies – mirano a far conoscere aspetti singolari della storia locale e luoghi solitamente non accessibili al pubblico ma soprattutto a permettere una serena partecipazione delle famiglie attraverso momenti pensati appositamente per i bambini. Questa edizione segna per Meridies un traguardo importante e siamo felici di poterlo festeggiare all’insegna di Dante e del suo viaggio, un viaggio verso le stelle”.

Per partecipare agli eventi sarà obbligatorio esibire il green pass. Tutti gli eventi sono gratuiti.

Per le visite guidate: prenotazione obbligatoria al 347 5461957.

IL PROGRAMMA:

DOMENICA 19 SETTEMBRE – VILLA CASTELCICALA (via Cappuccini 1, Nola)

Visite guidate dalle 18.00

Agonia

Inferno XII. Coreografie di Andrea Doria Direttore Artistico Campania Danza.

Raccontami una storia

Laboratorio di lettura per i più piccoli a cura della libreria Bibì e Cocò (prenotazione 3923817724)

SABATO 25 SETTEMBRE – PALAZZO ALBERTINI (via Nazionale delle Puglie 15, Cimitile)

Visite guidate dalle 18.00

Speranza

Installazioni di Pietro Mingione e Domenico Sepe. Reading di Ursula Iannone.furiaLAB teatro

Raccontami una storia

Laboratorio di lettura per i più piccoli a cura della libreria Bibì e Cocò (prenotazione 3923817724)

SABATO 2 OTTOBRE – VILLA PANDOLA SANFELICE (via Principe Lancellotti, Lauro)

Visite guidate dalle 18.00

Salvezza

Incursioni musicali di M. Ambrosino, S. Del Santo, V. Kocaqi, D. Mancino. Live painting di Antonella Martinelli.

Raccontami una storia

Laboratorio di lettura per i più piccoli a cura della libreria Bibì e Cocò (prenotazione 3923817724)