Cicciano, al via la “Festa della Birra”: tre giorni di musica e spettacolo

Musica, animazione e spettacolo. Con la “regina” birra testimonial d’eccezione. Un programma ricco quello della tre giorni della “Festa della Birra” di Cicciano che comincia domani e durerà fino alla serata di domenica. Tanti gli eventi in programma nei 5000 metri quadrati allestiti in piazza Mazzini: dopo la cerimonia di inaugurazione prevista per le 19,30 saranno aperte le 15 casette di legno che saranno i punti di ristoro della manifestazione. Dalle 20 spazio alla musica e al cabaret con le esibizioni di Poligiò e Pamira, Seiel, Neok, Aimae Icaro (20,30), Miky Petillo (ore 21), Antonio Manganiello (22) e il dj set (23). Sabato 11, dopo l’apertura dei punti di ristoro con “fiumi di birra” prevista per le 19, palcoscenico per la scuola di danza “Etoile” (19,30), poi musica con i “Doppiosenso” alle 20,30 con gli artisti di strada di scena alle 20,45, prima dell’atteso spettacolo dei “Bottari” previsto per le 22. Domenica giornata conclusiva sempre all’insegna della birra e della musica: alle 19,30 si balla con club “Amico Liscio”, alle 20 musica live con i “Moreras”, alle 21 studio danza Granato e alle 22 di scena ancora gli artisti di strada prima del dj set delle 23. Un programma ricco per tre giorni di svago in piazza Mazzini per cercare di tornare alla normalità.