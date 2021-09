Qualiano, inaugurato l’alberghiero Minzoni. Schiano: “Vittoria del territorio”

E’ stato Qualiano oggi il centro delle manifestazioni previste per la prima campanella delle scuole nell’area metropolitana di Napoli. Nel comune a nord di Napoli si è, infatti, svolta, la cerimonia di apertura dell’anno scolastico 2021/2022 delle scuole superiori della Città Metropolitana di Napoli, che è stata accompagnata anche all’inaugurazione del nuovo istituto alberghiero realizzato dall’Ente di piazza Matteotti. Nell’area di circa 17mila metri quadrati di estensione prospiciente via Falcone, il Corso Mediterraneo, via Palumbo e via Chiatano. La struttura, che è stata affidata all’Istituto Superiore “Minzoni” di Giugliano per consentire di insediare il suo indirizzo dedicato ai Servizi Alberghieri e alla Ristorazione, rappresenta la più grande opera pubblica realizzata a Qualiano, interamente costruita grazie ai fondi – 5 milioni di euro – della Città Metropolitana di Napoli, ai quali devono aggiungersi oltre 200mila euro per il sistema di videosorveglianza, sistema antintrusione, illuminazione esterna e rete lan e oltre 300mila per l’acquisto delle cucine e delle attrezzature per i laboratori. Il plesso – che si sviluppa su tre piani fuori terra per complessivi 10.500 metri quadri coperti – è composto da 25 aule per la didattica, aule laboratori, aula computer, aula lingue, aula lettura, aula attività collettive, aula polifunzionale, uffici amministrativi, palestra, biblioteca, con relativi servizi, nonchè tutti gli altri spazi per attività integrative e parascolastiche previsti dalle norme vigenti in materia di edilizia scolastica.

IL COMMENTO DI SCHIANO – “Un vero gioiello per l’intera area giuglianese. E’ la vittoria di un territorio, frutto del lavoro di questi anni dei sindaci, della città metropolitana di Napoli che ha finanziato il progetto da 5 milioni di euro e di chi ci ha sempre creduto. E’ questa la politica del fare, al di là degli schieramenti e delle fazioni, che dimostra che quando ci sono progettazione e unità di intenti si riescono a realizzare opere importanti come una scuola che è il passaporto per il futuro lavorativo e non solo dei nostri giovani” commenta Michele Schiano di Visconti, capogruppo regionale di Fratelli d’Italia che è intervenuto alla cerimonia del taglio del nastro dell’istituto alberghiero.