San Paolo Bel Sito, arriva il ministro della Famiglia Elena Bonetti

C’è attesa a San Paolo Bel Sito per la visita del ministro Elena Bonetti con delega alla famiglia e alle pari opportunità previsto per le 12.30 di domani, lunedì 20 settembre, nei locali di via Tiglio che ospitano già da qualche mese la sede del centro per la famiglia dell’Ambito territoriale N23. Un punto di riferimento importante per l’intera area nolana che aggrega diverse attività e servizi, tutti destinati alla tutela e alla valorizzazione dell’individuo nel contesto familiare e comunitario. Ad accogliere il ministro il sindaco Raffaele Barone ed il presidente nazionale dell’ordine degli avvocati, Maria Masi. “Un’occasione per far conoscere al Governo una realtà significativa del nostro territorio che vuole essere, ed è, un luogo di formazione e di educazione che offre gli strumenti per favorire concrete opportunità – dichiara il sindaco Raffaele Barone – un’occasione anche per mettere in rete possibili altri progetti di inclusione affinché nessuno resti indietro”.