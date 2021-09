I carabinieri della stazione di Sant’Antonio Abate e quelli della sezione radiomobile di Castellammare di Stabia hanno arrestato per evasione, atti persecutori e tentata violenza sessuale un 41enne del posto. Era ai domiciliari e nonostante la misura imposta ha lasciato la sua abitazione per raggiungere quella della cognata. Ha forzato la porta e ha poi tentato di violentarla. La donna è però riuscita a fuggire. Quando ha raccontato tutto ai militari, l’uomo è stato individuato, arrestato e accompagnato al carcere di Poggioreale. La vittima ha raccontato di numerose altre vessazioni subite e di pedinamenti e minacce avviate dal mese di aprile di quest’anno. Illesa, non ha ritenuto opportuno farsi visitare al pronto soccorso.