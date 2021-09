L’avvocato Antonella Esposito Gagliardi del Comitato degli Esperti del Garante con i dirigenti dell’associazione Genitori Italiana della Campania, Gioacchino Di Capua e Gina Losco, promuove l’incontro “Il rientro a Scuola in sicurezza, dentro e fuori”, un’iniziativa quanto mai urgente considerata l’imminenza della riaperture delle scuole. La conferenza stampa sarà moderata dal Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza della Campania, Giuseppe Scialla ed è in programma lunedì 13 settembre alle 15 presso la sala ‘Caduti di Nassirya” del Consiglio Regionale della Campania (Centro Direzionale, Isola F/13). E’ un appuntamento importante che si pone l’obiettivo di accendere l’attenzione mediatica sulle disposizioni contenute nel Protocollo d’Intesa sottoscritto fra il Ministero dell’Istruzione e le organizzazioni scolastiche per l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2021/2022. Lo scopo è anche quello di lanciare un appello pubblico affinché tutti i soggetti coinvolti siano pronti e preparati a questa ‘sfida’. Ulteriore ragione dell’incontro è attivare un dialogo con le istituzioni preposte finalizzato, non solo al rientro in sicurezza nelle scuole, ma anche al supporto delle famiglie, rassicurandole con servizi aggiuntivi di controllo, come il pattugliamento nelle zone limitrofe alle scuole, azioni di contrasto alla dispersione scolastica e sensibilizzazione ai giovani sulla violenza e l’uso di sostanze stupefacenti. All’evento – che sarà aperto dai saluti del Presidente del Consiglio Regionale della Campania, l’onorevole Gennaro Oliviero – parteciperanno autorevoli rappresentanti delle Istituzioni, fra cui, il sottosegretario di Stato all’Istruzione, Rossano Sasso, a cui saranno affidate le conclusioni dell’evento, il deputato Gianluca Cantalamessa membro della Commissione Parlamentare Bicamerale Antimafia, la consigliera regionale e presidente commissione Cultura e Politiche Sociali Bruna Fiola, Francesco De Rosa, presidente dell’associazione nazionale Presidi Campania, Nino Di Maio presidente del Forum delle Associazioni delle Famiglie della Campania.