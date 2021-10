Camposano, ecco il nuovo consiglio comunale: la metà sono donne

CAMPOSANO (Nello Lauro) – Francesco Barbato confermato sindaco di Camposano. Il 65enne, ex deputato con l’Italia dei Valori di Antonio di Pietro, è stato rieletto per la quarta volta sindaco del piccolo centro nolano. Nel rinnovato consiglio comunale avrà 8 seggi, mentre alla sfidante Carmela Rescigno spettano 4 seggi. Primo eletto il presidente del consiglio comunale uscente Aniello Petillo con 517 preferenze. La metà dei consiglieri comunali eletti (12) è donna: 4 per la maggioranza e due per la minoranza.

Ecco il nuovo consiglio comunale di Camposano

SINDACO

Francesco Barbato

MAGGIORANZA (8): Aniello Petillo (517), Felicia De Capua (484), Tommaso De Capua (301), Miriana Abate (270), Ornella Trocchia (258), Nicola Petillo (225) Saveria Parente (178), Luigi Francesco Vetrano (157).

Non eletti: Giuseppe Amato (145), Paolino Capologno (134), Giosuè Manganiello (112), Carolina Miele (99)

MINORANZA (4): Carmela Rescigno (candidato sindaco sconfitto), Felice Riva (384), Antonio Mazzarella (311), Rina Vacchiano (262).

Non eletti: Rosaria De Luca (163), Raffaella Anastasio (148), Annamaria Sirignano (123), Angela Vetrano (105), Domenico Vacchiano (94), Simona Teutonico (78), Salvatore Dell’Aquila (52), Angela Vacchiano (49), Giuseppe Basile (30).