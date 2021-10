CICCIANO (Nello Lauro – Il Mattino.it) – Controlli mirati dei carabinieri di Cicciano per contrastare il fenomeno degli scuolabus abusivi sul territorio. I militari, coordinati dal comandante Ciro Sassone, hanno scoperto l’attività di un 60enne di Comiziano che con un veicolo da 9 posti trasportava giovani studenti in vari istituti superiori dell’area nolana. Dopo le verifiche effettuate dagli uomini dell’Arma è stato accertato che l’uomo non aveva alcuna autorizzazione per poter effettuare il servizio di scuolabus. Al trasgressore è stata sospesa la patente di guida, sequestrato il mezzo e inflitta una multa di circa 10mila euro. Non solo. Il 60enne è risultato anche percettore del reddito di cittadinanza e pertanto è stato segnalato agli uffici dell’Inps per avviare le pratiche per la revoca del beneficio.