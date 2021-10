Controlli della polizia: multate sale scommesse a Cimitile e Cicciano

NOLA – Tra venerdì e sabato gli agenti del commissariato di Nola hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio a Nola, Marigliano, Saviano, Cicciano e Cimitile. Nel corso dell’attività sono state identificate 240 persone di cui 43 con precedenti di polizia, controllati 19 esercizi commerciali e sanzionate due sale scommesse in via Roma a Cimitile e piazzetta Troisi a Cicciano, una poiché il preposto era privo della certificazione verde Covid-19 (green pass) e l’altra perché alla conduzione dell’attività non era presente nè il titolare di licenza nè eventuali preposti. Inoltre, i poliziotti hanno effettuato un controllo in via Roccarainola a Cicciano presso l’abitazione di una persona che è stata trovata in possesso di un involucro contenente 1,5 grammi circa di marijuana ed è stata sanzionata amministrativamente per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale. Infine gli operatori, nel transitare in corso Umberto a Marigliano, hanno trovato un 18enne di Marigliano in possesso di uno sfollagente telescopico in acciaio e l’hanno denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere.