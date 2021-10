Nola, “Serate d’autore”: incontro con lo scrittore Lorenzo Marone

NOLA – Lorenzo Marone ospite del circolo culturale Passepartout di cui è referente Rosa Barone e del Lions Club “Nola Host Giordano Bruno” presieduto da Raffaele Castaldo. L’appuntamento è per le 18 di mercoledì 27 ottobre nel salone del museo storico archeologico di Nola di cui è direttore Giacomo Franzese. Nel corso della serata il noto scrittore napoletano, tradotto in 17 paesi e dal 2018 anche direttore artistico della fiera del libro di Napoli “Ricomincio dai libri”, presenterà il libro “La donna degli alberi”. “Un’occasione per conoscere uno degli scrittori più apprezzati del panorama letterario italiano, soprattutto al Sud” spiegano gli organizzatori. “Riprendiamo con Marone gli incontri culturali, nella piena consapevolezza dell’importanza di questo tipo di appuntamento sul territorio, fondamentale per la crescita sociale della comunità”.