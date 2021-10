Gaetano Manfredi proclamato sindaco di Napoli

Gaetano Manfredi è stato proclamato sindaco di Napoli. La proclamazione si è svolta presso la Corte d’Appello di Napoli. Manfredi era accompagnato dalla moglie Concetta Del Piano. Manfredi ha subito indossato la fascia tricolore. Il neo sindaco aveva vinto le elezioni al primo turno lo scorso 4 ottobre ottenendo il 62,9 per cento dei voti. ‘Mi sono insediato oggi, non potevo fare la giunta prima, la definizione avverrà nelle prossime ore. In settimana ci sarà l’esecutivo’ ha commentato il neo primo cittadino. Rispetto ai nomi dei papabili assessori che stanno circolando in questi giorni, Manfredi ha confermato quelli di Antonio De Iesu e di Edoardo Cosenza mentre rispetto agli altri, tra cui quello dell’ex assessore regionale della giunta Caldoro, Caterina Miraglia, Manfredi ha spiegato che ”sono nomi giornalistici”. Rispetto all’individuazione delle figure apicali dell’amministrazione Manfredi ha detto: “Non posso fare subito le nomine perchè non è stato approvato il bilancio consolidato e dunque per le nomine bisogna attendere l’insediamento del Consiglio comunale e l’approvazione del consolidato”. Una situazione che – ha affermato Manfredi – ”ci creerà dei problemi organizzativi subito”.