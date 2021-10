Napoli, bracconieri sorpresi nel parco dei Camaldoli: denunce e sequestri

NAPOLI – I carabinieri forestali della stazione di Napoli e le guardie Lipu, coordinate da Giuseppe Salzano, hanno sorpreso 5 bracconieri nel Parco Metropolitano dei Camaldoli: tutti denunciati. Non solo: sono stati sequestrati 5 fucili, 7 richiami elettroacustici e munizioni ed elevate 8 sanzioni amministrative. Con l’inizio del passo migratorio autunnale i bracconieri si armano per fare incetta di tordi anche nelle aree di maggior tutela naturalistica violando ogni norma possibile. Guidati dal suono dei richiami, nella zona di caccia, oltre agli ignari pennuti sul posto sono arrivati anche i carabinieri forestali e le guardie Lipu che hanno bloccato i bracconieri. “E’ sorprendente – afferma Fabio Procaccini, delegato Lipu di Napoli – che nel cuore del parco Metropolitano si faccia uso indiscriminato di armi da fuoco che costituiscono un serio pericolo – conclude Procaccini- anche per coloro che decidono di fare una breve escursione domenicale”.