Trasporto, raccolta e gestione illecita di rifiuti: tre denunciati nel Casertano

CASERTA – I carabinieri della compagnia di Maddaloni, nel corso di uno specifico servizio eseguito nell’ambito della “campagna dei controlli del trasporto su strada di rifiuti”, effettuato unitamente ai carabinieri della stazione Forestale di Letino, nei centri di Maddaloni e Cervino, hanno denunciato in stato di libertà per trasporto, raccolta e gestione illecita di rifiuti in concorso, di tre persone, sorprese rispettivamente, il primo un ventisettenne di San Felice a Cancello, mentre trasportava circa 3 metri cubi di materiale ferroso a bordo del proprio autocarro, mentre gli altri due, un cinquantaquattrenne ed un ventinovenne, entrambi di Maddaloni, a bordo di un furgone in uso, stavano trasportando senza alcuna autorizzazione, materiale ferroso, elettrodomestici e residui di lavorazioni meccaniche. I veicoli ed il materiale trasportato sono stati sequestrati.