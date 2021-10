Tufino, al via il progetto sociale “Amici degli Anziani”

Un nuovo servizio sociale a Tufino. Gli operatori volontari del progetto “Generazione Attiva” del servizio civile del comune nolano hanno dato via al progetto “Amici degli Anziani” (attività che potranno essere svolte solamente all’interno del territorio comunale). Il progetto consiste in attività di assistenza domiciliare e non domiciliare (piccole commissioni per l’anziano, consegna la spesa di diversi beni, curare attività di compagnia, di leggere quotidiani, guardare film e tv, acquisto di farmaci, ascoltare i racconti dell’anziano) e sarà un “aiuto” ai servizi socio-assistenziali già in funzione. Il tutto verrà svolto rispettando le prescrizione previste per l’emergenza sanitaria in corso. Al momento, i giovani volontari hanno iniziato un’attività di monitoraggio sul territorio di pre-conoscenza degli anziani nei vari quartieri. Le attività dei volontari saranno gratuite. L’inizio è previsto per lunedì 25 ottobre e sarà svolto per tre ore al giorno (dalle 9,30 alle 12,30) per cinque giorni a settimana (dal lunedì al venerdì).