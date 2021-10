Tufino, targa del Comune per ricordare i concittadini vittime del Covid 19

TUFINO (nl) – Una messa e una targa commemorativa per ricordare le tutte vittime del Covid 19 a Tufino. Sono le due iniziative programmate dall’amministrazione comunale di Tufino che sabato 23 ottobre vivrà questa particolare giornata di “memoria”. Si comincia alle 10,30 con una santa messa officiata dal parroco don Angelo Schettino nell’atrio del Municipio e subito dopo sarà scoperta, sempre all’interno del palazzo di città, una targa che il Comune ha voluto dedicare ai due dipendenti Giuseppe De Stefano (ufficio tecnico) e Francesco Russo (vigile urbano) e ai concittadini (una decina circa) scomparsi a causa della pandemia che ha colpito anche il piccolo centro alle porte di Nola. “Un ricordo sentito e doveroso per i nostri dipendenti scomparsi e per tutti i nostri concittadini vittime del Covid” commenta il sindaco di Tufino Carlo Ferone.