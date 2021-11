Rotary Club Marigliano Adrianea, missioni ambiente e università

Il Rotary Club Marigliano Adrianea, anche dopo l’annuale passaggio di consegne tra il presidente uscente Luigi Barbati e l’attuale presidente Elisa De Luca, prosegue nel suo impegno a favore dell’ambiente. Il club, dopo aver già partecipato in passato alla piantumazione di numerosi tigli nei comuni di Cicciano, Nola, Saviano, Marigliano ha deciso di rinnovare l’impegno allargando il service per un nuovo anno. Ha anche partecipato di nuovo alla manifestazione di Legambiente tenutasi in contemporanea in tutta Italia “Puliamo il mondo” presenziando con numerosi soci a Marigliano partecipando alla pulizia delle strade affiancati dall’istituto Manlio Rossi Doria e dalle istituzioni locali. Il Rotary ha gettato le basi per il futuro rendendosi protagonista sul territorio in quegli ambiti di grande importanza per la comunità. L’impegno per le donne, per il futuro dei giovani ovviando alla costituzione di un imminente bando di concorso mediante la creazione di una borsa di studio dedicata a coloro si affacceranno di qui a poco al mondo universitario. Il Rotary, inoltre, sta monitorando molto da vicino gli sviluppi della crisi afgana e sta partecipando con azioni concrete all’aiuto della popolazione, in primis donne e bambini.