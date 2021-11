SAVIANO – E’ allarme furti nel Nolano-Vesuviano. Dopo la manifestazione di protesta dei cittadini a San Gennaro Vesuviano della scorsa settimana, anche a Saviano i residenti chiedono attenzione e soluzioni per il dilagante fenomeno. I ladri hanno colpito anche in pieno centro e con le persone in casa. “Non bastano le porte blindate e gli allarmi entrano con noi presenti. Abbiamo paura, lo Stato deve intervenire, non ci sentiamo più sicuri nella nostre case e speriamo che non succedano altri casi come ad Ercolano”dice una residente alla telecamere di Tgr Campania. “Abbiamo paura di lasciare le case incustodite e abbiamo paura di far camminare i nostri ragazzi di sera da soli. Giorni fa un giovane ha anche cercato di inseguire i malviventi: chiediamo più sicurezza e l’attivazione della videosorveglianza che c’è ma non funziona, siamo in balia di questi delinquenti” aggiunge un altro cittadino. Sulla vicenda è intervenuto anche il sindaco di Saviano Vincenzo Simonelli: “Abbiamo scritto al prefetto di Napoli chiedendo una riunione straordinaria del comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica è qualcosa che deve investire anche le autorità superiori perché è necessario ridare quel senso tranquillità all’intera popolazione che vive un momento di grosso sconforto e paura”.