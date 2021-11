Sedicenne guida auto su statale 162 con liquori e profumi rubati: nei guai

Una pattuglia della polizia stradale di Napoli, distaccamento di Nola, nel transitare sulla rampa di immissione alla 162/dir zona centro direzionale, ha intimato l’alt ad una vettura per un controllo di polizia. All’esito dello stesso, gli agenti hanno accertato che il conducente, un cittadino di etnia rom, un minorenne di 16 anni, solo a bordo, proveniente dal campo di Napoli/Poggioreale, stava trasportando un ingente quantitativo di liquori, profumi, cosmetici e cioccolatini di illecita provenienza. Il materiale è stato sequestrato e il minorenne denunciato per ricettazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni. L’autovettura da lui condotta è stata sottoposta a fermo e sequestro amministrativo per mancanza di copertura assicurativa, guida senza patente e circolazione con veicolo già sottoposto a vincoli amministrativi. Il minore è stato poi affidato alla madre, convivente, intervenuta sul posto.