Villaricca, professore aggredito da più giovani all’esterno della scuola Siani

Oggi verso le 13 Villaricca in via Siani all’esterno della scuola Ginacarlo Siani un professore mentre si stava allontanando dall’istituto scolastico è stato aggredito da più giovani. Il docente si è recato presso il vicino pronto soccorso e dopo le cure è stato dimesso. Indagini in corso da parte dei carabinieri di Villaricca per identificare gli autori dell’aggressione e per accertarne le motivazioni.