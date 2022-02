ERCOLANO – Ha appiccato un rogo con numerosi ‘Gratta e vinci’ e biglietti della lotteria, già utilizzati, all’interno del Parco Nazionale del Vesuvio: per questo motivo un 53enne di Torre del Greco è stato denunciato per combustione illecita di rifiuti. L’episodio è accaduto in un’area a monte di Contrada Castelluccio a Ercolano. Alcuni residenti hanno notato una colonna di fumo nero e, preoccupati, hanno dato l’allarme ai carabinieri. Sono giunti i carabinieri forestali della stazione Parco di San Sebastiano al Vesuvio che hanno sorpreso l’uomo intento a bruciare rifiuti: plastica ma soprattutto una quantità enorme di ‘gratta e vinci’ e biglietti della lotteria già giocati.