Grumo Nevano, esplode bombola di gas in auto: muore carbonizzato

GRUMO NEVANO – Questa mattina a Grumo Nevano i carabinieri della locale stazione sono intervenuti al corso Garibaldi dove un’auto aveva preso fuoco per poi esplodere. I militari hanno visionato le immagini dei sistemi di video sorveglianza presenti in zona. Sembrerebbe che l’esplosione sia stata causata da una perdita di gas fuoriuscita da una bombola che il conducente dell’auto stava trasportando. L’uomo a bordo dell’auto è rimasto completamente carbonizzato decedendo sul colpo. Sono in corso indagini da parte dei carabinieri per l’identificazione del cadavere e per accertare l’esatta dinamica dell’evento. Fiamme domate dai vigili del fuoco.