(Nello Lauro) – E’ morta questa mattina Maria Teresa Palmieri, storica e stimata dirigente scolastica dell’Isis “Leone-Nobile” di Nola. La 64enne ha diretto per oltre 11 anni l’istituto professionale nolano portato ai vertici assoluti delle classifiche di “Eduscopio”, il progetto che consente di comparare le scuole in base ai risultati raggiunti dai propri diplomati. Tantissimi i messaggi di cordoglio e pensieri di affetto per la dirigente a partire dal suo istituto e dai tanti studenti, attuali e passati, che hanno conosciuto Maria Teresa Palmieri che per 4 anni (dal 2007 al 2011) ha diretto anche l’istituto comprensivo “Guadagni” di Cimitile. Maria Teresa Palmieri viveva a Camposano con il marito Alfredo Vetrano, responsabile dell’unità di Terapia intensiva cardiologica dell’Aorn di Caserta e i due figli Danilo ed Erica.