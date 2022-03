Regione Campania, esordio in Consiglio per Carmela Rescigno (Fdi)

Esordio in Consiglio regionale per Carmela Rescigno, dirigente nazionale di Fratelli d’Italia. E’ successo durante la seduta dell’assise regionale della Campania, presieduta da Gennaro Oliviero, lunedì pomeriggio con l’ingresso di Rescigno che ha preso posto tra i banchi del gruppo di Fratelli d’Italia al posto del consigliere Marco Nonno. È la prima donna in assoluto di Fratelli d’Italia che siede in Consiglio regionale della Campania, dall’anno della nascita (2012). Rescigno è stata tra i fondatori del partito 10 anni fa ed è stata candidata alle ultime elezioni Politiche ed Europee. Consigliere comunale di Camposano in carica, Rescigno ha guidato in passato il dipartimento Sanità di Fdi. Ecco le sue prime parole: “Nel solco ideologico tracciato da Giorgia Meloni proverò a dare il mio contributo. Il momento è difficile. Drammatico direi. Non siamo ancora fuori completamente dall’emergenza Covid che già viviamo un’altra emergenza legata alla guerra in Ucraina. Il mio pensiero, da medico e da mamma non può che andare a quei bambini ed a quelle donne che stanno vivendo la guerra nel loro paese. Motivo per il quale credo che noi amministratori siamo chiamati, oggi più che mai, ad un grande senso di responsabilità e di unità” – ha dichiarato il consigliere regionale Fdi Rescigno.