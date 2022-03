Sindaco Liveri eletto coordinatore distretto sarnese ente idrico

Raffaele Coppola, primo cittadino di Liveri, è stato eletto coordinatore del distretto Sarnese Vesuviano dell’Ente idrico Campano. Lo rende noto lo stesso sindaco che guiderà il distretto per i prossimi cinque anni. L’elezione è avvenuta all’interno del Consiglio che conta 30 componenti in rappresentanza dei 76 Comuni dell’ambito distrettuale. Per le elezioni era stata presentata una sola lista al termine di un percorso unitario avviato in questi mesi. I componenti dell’organismo di rappresentanza, pur suddivisi per fasce demografiche, fanno tutti parte della compagine “Acqua diritto pubblico”. “Sono onorato di aver ricevuto un così ampio consenso – ha detto Coppola – che mi carica della responsabilità di rappresentare un milione e mezzo di cittadini residenti nei 76 Comuni del distretto. Il mio impegno, insieme con gli amministratori che fanno parte degli organi istituzionali, sarà quello di favorire una maggiore rappresentanza di tutti i territori e di tutte le sensibilità presenti, di facilitare soprattutto una maggiore condivisione su investimenti e tariffe oltre che sulle azioni da mettere in campo per preservare una risorsa preziosa come l’acqua e per garantire ai cittadini servizi più efficienti”.