NOLA (Nello Lauro) – Finito lo stato di emergenza dello Stato sul coronavirus, ma risale il numero dei contagiati rispetto a un mese fa nei comuni nolani. Secondo il report dell’agenzia area nolana il totale complessivo è di 1494 positivi, circa 200 in più rispetto al 25 febbraio scorso quando se ne sono contati 1283. Nola resta la città con il numero più alto di positivi con 583 (il mese scorso erano 483). In diminuzione i casi a Saviano (222) e Cicciano (117) con meno 22 contagiati nel primo e meno 49 nel secondo. In quasi tutti gli altri comuni aumento del numero dei tamponi positivi: boom a Visciano 151 (+113 rispetto a un mese fa), Cimitile 110 (+26), Camposano 77 (+27), Roccarainola 52 (-45), San Paolo Besl Sito 44 (-11), Casamarciano 42 (+5), Tufino 31 (-8), Carbonara di Nola 25 (+3), Comiziano 22 (+9), Liveri 18 (+3).

Camposano 77 Carbonara di Nola 25 Casamarciano 42 Cicciano 117 Cimitile 110 Comiziano 22 Liveri 18 Nola 583 Roccarainola 52 San Paolo Bel Sito 44 Saviano 222 Tufino 31 Visciano 151 totale 1494