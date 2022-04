Dopo aver registrato il sold out della serata evento “Uno come te- Trent’anni insieme” prevista il 17 giugno in Piazza del Plebiscito a Napoli, Gigi D’Alessio raddoppia a grande richiesta i festeggiamenti dei suoi primi 30 anni di musica e i suoi più grandi successi.

Il 18 giugno, sempre in Piazza del Plebiscito a Napoli, il grande artista partenopeo dalla fama internazionale ripercorrerà la sua emozionante musicale e televisiva attraverso le sue indimenticabili canzoni. Ad accompagnarlo in questo viaggio ci sarà un’orchestra d’eccezione diretta dal maestro Adriano Pennino e tantissimi ospiti straordinari, come i già annunciati Amadeus e Fiorello.

Nel luogo simbolo della sua città, scaldato dal grande abbraccio del pubblico, Gigi emozionerà e coinvolgerà i suoi fan con tutto il suo amore, alternando note e parole, raccontando le fasi della sua vita e carriera, dai suoi primi passi in musica, alle sue cinque partecipazioni al Festival di Sanremo, fino ad arrivare al successo ottenuto in America e Sud America, ricordando gli incontri più importanti e anche i momenti più “difficili”, professionali e non, della sua vita.

I biglietti per la nuova data, prodotta da GGD, Friends & Partners e Arcobaleno Tre, saranno disponibili in prevendita dalle 16 di oggi nei circuiti di vendita e prevendita abituali.

Per ulteriori informazioni consultare il sito: www.friendsandpartners.it.