Pratica ferma, sfascia vetri ufficio anagrafe del Comune: denunciato

Contrariato per le difficoltà incontrare nel disbrigo di una pratica, ha scagliato una sedie contro i vetri dell’ufficio anagrafe.

E’ accaduto stamattina ad Arzano, negli uffici comunale in via Pecchia 90. Un uomo di 43 anni, residente nel Comune a nord di Napoli, già denunciato in passato, si è infuriato per l’iter di una sua richiesta ed ha afferrato una sedie che ha scagliato contro due vetri dell’ ufficio.

Sono intervenuti i carabinieri che hanno identificato il 43 enne e lo hanno denunciato per danneggiamento.