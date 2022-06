Comunali 2022, i dati ufficiali di Casamarciano, Tufino e Visciano

NOLA (Nello Lauro) – Arrivano anche i dati ufficiali per i comuni del Nolano andati al voto. A Casamarciano Clemente Primiano vince con 859 voti (39,33%) e batte Carmela De Stefano che conquista 711 voti e Andrea Manzi che ottiene 614 suffragi (28,11). Otto consiglieri alla lista vincente, due a testa per gli sconfitti. Netta vittoria di Michele Arvonio a Tufino: il comandante si aggiudica 1333 preferenze (57,88%) mentre lo sfidante Claudio Ferone si ferma a 970 voti (42,12%): 8 i seggi per Uniti per Tufino, 4 a Progresso Civico. Larga anche la vittoria di Sabatino Trinchese a Visciano: il neo sindaco prende 1363 (42, 66%), secondo Giuseppe La Cerra 926 (28, 98) e terzo Peppino Gambardella con 906 (28,36). Anche qui otto seggi per la lista del primo cittadino e due a testa per le perdenti.