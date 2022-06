Lido fai da te a Marechiaro, denunciato 70enne

Ieri mattina gli agenti del commissariato Posillipo, i militari dell’Arma dei Carabinieri e personale della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Napoli, durante un servizio finalizzato al contrasto dell’abusivismo sul demanio marittimo, hanno effettuato un controllo presso una banchina demaniale in località “Scoglione Marechiaro”, dove hanno trovato un uomo che aveva posizionato abusivamente numerose suppellettili e attrezzature balneari.

L’uomo, un 70enne napoletano, aveva allestito un’area di 54 metri quadrati circa con 28 sedie a sdraio, 59 lettini in plastica, 4 frigo e 2 banchetti in legno e, per tali motivi, è stato denunciato per arbitraria occupazione di spazio del demanio marittimo secondo quanto previsto dal Codice della Navigazione mentre il materiale è stato sequestrato.