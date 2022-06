Napoli, auto finisce contro impalcatura: chiuso tratto corso Umberto

E’ chiuso al traffico dalla scorsa notte il tratto di Corso Umberto I dall’incrocio con via Mezzocannone fino a piazza Nicola Amore in entrambe le direzioni di marcia. La chiusura si è resa necessaria dopo che una vettura è finita contro l’impalcatura di uno stabile di sette piani.

La struttura è stata fortemente danneggiata. La Protezione Civile, immediatamente intervenuta sul posto con la Polizia Locale, ha disposto l’immediata chiusura al traffico fino a quando non sarà messa in sicurezza la struttura che è di proprietà privata. Per le prossime 48 ore il traffico sarà deviato su percorsi alternativi.