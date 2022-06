Nola, torna la pioggia e ricompare il fiume di Bosco(fango)ne

NOLA (nl) – Ad ogni pioggia una protesta. Ad ogni pioggia una segnalazione. Un nostro lettore ci ha inviato questa mattina la situazione della strada di collegamento tra Camposano e il centro servizi Vulcano Buono e il raccordo che porta all’Asse Mediano e all’Autostrada. Anche oggi la situazione è disastrosa ed è difficile poter “guadare” il fiume di acqua e fango che copre la strada. La scorsa settimana la situazione è stata segnalata anche dal consigliere regionale di Europa Verde Francesco Borrelli e in tanti hanno commentato e condiviso la notizia pubblicata dal giornale locale. E’ vero che l’auto che ha tentato di passare in realtà non avrebbe dovuto, ma c’è anche tanta rabbia e il fortissimo disagio per una strada che taglia i paesi e fa risparmiare tempo prezioso a pendolari e clienti ma che da anni si trova dopo ogni pioggia in queste pietose condizioni. E la competenza può interessare fino ad un certo punto.