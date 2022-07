Minaccia di morte sindaco di Sant’Antimo: denunciato 16enne

Individuata a tempo di record la persona che ha minacciato di morte il sindaco di Sant’Antimo Massimo Buonanno.

Il primo cittadino ha denunciato questa mattina ai Carabinieri della locale Tenenza di aver ricevuto ieri sera sul proprio profilo Facebook due messaggi ingiuriosi (uno di questi era “Si t vec t mett na pistol mocc”,) e minatori da parte di un altro utente del social.

In poche ore i carabinieri hanno individuato il responsabile. Si tratta di un 16enne del posto non nuovo a questi comportamenti. I militari hanno sequestrato il suo smartphone per successivi accertamenti e denunciato il giovane per minaccia grave e ingiuria.

“Le offese e le minacce di morte che ho ricevuto stanotte sulla mia pagina social non fermeranno la mia azione amministrativa, anzi, confermano che la strada intrapresa è quella giusta e andremo avanti” ha commentato il primo cittadino.