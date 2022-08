Asl Caserta, il ciccianese Tarantino nuovo direttore amministrativo

CASERTA (Nello Lauro) – Un nuovo e prestigioso traguardo. Giuseppe Tarantino è il nuovo direttore amministrativo dell’Asl di Caserta. Il 54enne ciccianese in passato è stato direttore dell’Unità operativa complessa Gestione Economica e Finanziaria dell’Asl di Caserta oltre che coordinatore amministrativo dei distretti e dei presidi ospedalieri. Nel 2020 è stato, per oltre un anno, anche vicesindaco e assessore al Bilancio, ai Tributi, alla Revisione e al Personale al comune di San Gennaro Vesuviano. Tarantino completa la “triade” della direzione strategica dell’Asl casertana, in carica per i prossimi tre anni, insieme al direttore generale Amedeo Blasotti e al direttore sanitario Enzo Iodice. Nella delibera di nomina si sottolinea “la competenza, la significativa e peculiare esperienza e le capacità professionali e personali” del neo direttore amministrativo. “Il lavoro alla lunga premia sempre. E’ un riconoscimento che ripaga l’impegno e i tanti sacrifici di questi anni. Ora non resta che continuare a lavorare” ha dichiarato Tarantino.