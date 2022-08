Cai Roccarainola, un evento per scoprire le bellezze del Partenio

La sottosezione di Roccarainola Cai Napoli non si ferma. Dopo l’ascesa sul Gran Sasso tappa sul territorio irpino alla scoperta del Partenio. In un modo diverso dal solito. “Chi parteciperà avrà un ottima preparazione fisica, buon allenamento, e attrezzatura idonea per pernotto in tenda” spiega Massimo Parisi, reggente della sottosezione di Roccarainola. Si camminerà veloci e si avrà nello zaino l’indispensabile per essere leggeri. “L’attenzione sarà alta anche sull’alimentazione pre evento e durante l’evento per idratare e nutrire bene i corpi evitando cosi problemi fisici dovuti al caldo e alla difficoltà dell’attività”. “Sono orgoglioso di questi ragazzi che stanno facendo un lavoro encomiabile per il territorio. A breve è previsto anche il primo corso di escursionismo base nel comune di Roccarainola-Porta del Partenio”. L’evento, con il patrocinio del comune di Roccarainola, è in programma sabato agosto con partenza alle 9 dal centro di Roccarainola con arrivo a previsto per le 18 di domenica 28 ad Ospedaletto d’Alpinolo. Si toccheranno tutte le cime più alte della dorsale del Partenio per 35 chilometri con dislivello positivo fino a 3000 metri. Ecco le località e cime toccate (toponimi): Roccarainola – Foresta demaniale di Roccarainola – Punta Calvarina (cima Piano Maggiore) – Piana del Fieno – Cima Recuorvo – Ciglio di Cervinara – Tuppo Tuotolo – Tuppo Alto – Piano di Rapillo – Ciesco Alto – Piano di Lauro (rifugio/bivacco) – Croce di Puntone – Porca delle Pere – Cima Valle di Piedimonte – Ciesco Bianco – cima monti d’Avella (cima del Partenio) – Toppa Riviezzo – Sopra l’Arenella – Monte Vallatrone – Toppa Cesina – Monte Partenio (cima Cupitelle) – Monte Vergine – Campo Maggiore – Trocchio – santuario di Montevergine – Ospedaletto d’Alpinolo. Tredici i comuni da attraversare: – Roccarainola (Napoli) – Paolisi (Benevento) – Rotondi (Avellino) – Cervinara (Avellino) – Avella (Avellino) – San Martino Valle Caudina (Avellino) – Pannarano (Benevento) – Sperone (Avellino) – Pietrastornina (Avellino) – Sant’Angelo a Scala (Avellino) – Summonte (Avellino) – Mercogliano (Avellino) – Ospedaletto d’Alpinolo (Avellino).